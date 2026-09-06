Платную парковку на 925 мест организовали около стадиона на Стрелке

На площадке «Спорт Порт» около футбольного стадиона на Стрелке в Нижнем Новгороде организовали платную парковку на 925 мест. Она будет работать во время хоккейных матчей на построенной рядом «Volga арене» и крупных городских событий. В остальное время площадка продолжит принимать крупные спортивные и культурные события, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Припарковать автомобиль можно будет не ранее чем за два часа до начала мероприятия, выехать — не позднее чем через три часа после завершения.

Стоимость парковки фиксированная и составит 800 руб. Оплатить услугу можно будет с помощью терминала на въезде. Также появится возможность оплаты на сайте стадиона. Бесплатно воспользоваться парковкой смогут автомобили со знаком «Инвалид», включенные в федеральный реестр.

Галина Шамберина