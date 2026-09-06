В Перми завершился «Пермский марафон»

В Перми определили победителей «Пермского марафона». На дистанции 42,2 км. победителем среди женщина стала Мария Сегалова, преодолевшая дистанцию за 2:41:52. Среди мужчин первое место занял Антон Белобородов пробежавший марафон за 02:22:17

Победителем полумарафона (21,1 км) стал пермский спортсмен Владимир Никитин с результатом 01:03:32. Среди женщин победу на полумарафоне одержала спортсменка Анна Тропина с результатом 01:18:27.

На дистанции 10 км лучшими среди женщин стала Фарида Нафикова (36:46) и Даниель Чугайнов среди мужчин (31:05).

Лидером в беге на дистанции 5 км. в женском зачете стала Ольга Варакса из Перми (17:22,21). У мужчин победу одержал Максим Сосегов из Кирова (15:07,23).

Пермский марафон — популярное спортивное мероприятие. Марафон впервые состоялся в 2017 году и до 2021 года проходил ежегодно. В 2021-м мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. С 2022 года его проведение возобновилось. В 2025 году Пермский марафон собрал более 17 тыс. человек. В этом году на мероприятие зарегистрировались 6 тыс. участников.