Бесплатный Wi-Fi в Пензе расширили до Соборной площади

Бесплатный Wi-Fi Penza_Free расширили до улицы Московской, Лермонтовского сквера и Соборной площади. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

В конце августа сеть появилась на 64 остановках общественного транспорта в разных районах города — Терновке, Ахунах, Арбекове, Заводском районе, на Стрелке, Севере, Шуисте и Западной Поляне. Также в минувшем месяце Wi-Fi заработал в парке Белинского — не только у планетария, но и в зоне аттракционов.

Чтобы подключиться к Wi-Fi, нужно выбрать сеть Penza_Free и авторизоваться по бесплатному звонку или СМС. Длительность одной сессии составляет 30 минут, переподключение не требует повторной авторизации. Скорость соединения до 100 Мбит/сек.

Нина Шевченко