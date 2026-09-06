В пензенских селах откроют девять новых ФАПов и две врачебные амбулатории

В Пензенской области установили 11 модульных медицинских объектов: 9 ФАПов в семи районах и две амбулатории. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Пензенской области Фото: Минздрав Пензенской области

Фельдшерско-акушерские пункты появились в селах Марат и Шереметьево Башмаковского района, Каменный Брод Иссинского района, Родниковский Колышлейского района, Казачья Пелетьма Лунинского района, Большое Пермиево и Нижний Шкафт Никольского района, Надеждино Пензенского района, Сюзюмское Сосновоборского района. Врачебные амбулатории построили в селах Кижеватово Бессоновского района и Березовка Колышлейского района.

В региональном минздраве отметили, что теперь необходимо благоустроить территории учреждений и получить лицензии на медицинскую деятельность. После этого пункты начнут прием пациентов.

Нина Шевченко