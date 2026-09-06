Матч «Сокола» и «Динамо» в Саратове завершился ничьей

Саратовский «Сокол» сыграл вничью с «Динамо» в домашнем матче. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПФК «Сокол» Фото: ПФК «Сокол»

В первом тайме новичок Артемий Укомский, который пришел в «Сокол» после «Ленинградца», вывел саратовцев вперед. После перерыва соперники сначала сравняли счет, а затем забили второй мяч. Однако спустя несколько минут Влад Костин забил год в ворота «Динамо». Игра окончилась со счетом 2:2.

Следующий матч «Сокол» проведет в среду, 9 сентября, против «Ленинградца». 13 сентября астраханский «Волгарь» примет саратовскую команду у себя дома.

Нина Шевченко