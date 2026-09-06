В Саратовской области еще две ледовые арены будут работать круглый год

В Саратовской области модернизировали еще две ледовые арены, теперь они смогут принимать спортсменов в любое время года. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГАУ АО «Центр зимних видов спорта» Фото: ГАУ АО «Центр зимних видов спорта»

Оборудование обновили в саратовском комплексе «Кристаллик» и ФОКе им. А. Коваленко в Балакове. В конце июля на их модернизацию направили более 60 млн руб. Холодильные установки уже введены в эксплуатацию, тренировки по хоккею и фигурному катанию возобновлены, отметил господин Бусаргин.

Ранее из-за изношенности агрегатов арены закрывались на профилактику в летний период. Теперь в регионе круглогодично работающих площадок стало четыре: ФОК «Кристаллик» (Саратов), ЛДС «Кристалл» (Саратов), ФОК «Айсберг» (Энгельс), ФОК им. Коваленко (Балаково). Первой модернизировали ледовую арену «Кристалл», на которую потратили 40 млн руб. Также обновлены помещения и гостиница для спортсменов.

Нина Шевченко.