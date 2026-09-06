В Челябинске арестован предполагаемый лидер ОПГ из Пласта

Центральный районный суд Челябинска сегодня отправил под стражу на два месяца жителя города Пласт Николая Томарова, которого в правоохранительных органах считают лидером местной авторитетной группировки.

Накануне сотрудниками ФСБ и ГУ МВД при силовой поддержке Росгвардии были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в городе Пласте, в том числе обыски по месту проживания и деятельности лидера организованной преступной группы, занимающейся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством и совершением преступлений против личности, сообщил «Коммерсанту — Южный Урал» источник в силовых структурах.

В частности, установлено, что группа лиц угрожала одному из индивидуальных предпринимателей применением физического насилия в отношении него и членов его семьи, уничтожением и повреждением имущества с целью принуждения к отказу от ведения коммерческой деятельности и установления монополии в сфере пассажирских перевозок на рынке услуг легкового такси на территории области.