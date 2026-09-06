В Самарской области у перепуганного прохожего полицейские нашли наркотик

Полиция Самарской области возбудила уголовное дело в отношении жителя Отрадного, подозреваемого в хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщило ведомство в воскресенье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, в августе ранним утром сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городу Отрадному в ходе оперативных мероприятий на улице Победы обратили внимание на прохожего, который шел быстрым шагом и постоянно оглядывался по сторонам. Полицейские задержали подозрительного прохожего. Как выяснилось, это был безработный 36-летний местный житель. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли бумажный сверток с порошкообразным веществом. Задержанный пояснил, что это наркотик, который он нашел и хранил для личного использования.

Андрей Васильев