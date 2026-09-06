В Оренбургской области из-за ветра и жары горят поля и леса

Пожарные подразделения МЧС ликвидировали большой ландшафтный пожар под Орском Оренбургской области, сообщило в воскресенье региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что горела сухая трава в районе совхоза «Строитель», при этом сильный ветер и жаркая погода осложняли тушение пожара. К тушению привлекались 20 человек и шесть единиц техники МЧС России, а также местные противопожарные службы. Площадь пожара составила 800 гектаров.

Кроме того, в настоящее время продолжается тушение большого пожара в Соль-Илецком районе. Подразделения МЧС России ликвидируют пожар Соль-Илецком муниципальном округе. По данным ГУ МЧС, возгорание началось в СНТ «Заря», в садовых домиках, не предназначенных для постоянного проживания (пожаром повреждено около 30 домиков), затем пожар перешел на лесной массив. В превентивных целях произведена эвакуация детей из учебных учреждений «Соль-Илецкий Индустриально-технологический техникум» и «Специальная школа для мальчиков» в Детский дом Соль-Илецка. Всего эвакуирован 61 человек, в том числе 58 детей. На данный момент угрозы учебным заведением нет. К тушению пожара привлечены 36 человек и 20 единиц техники. Отмечается, что в настоящее время открытое горение ликвидировано, работы по тушению пожара продолжаются.

По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 49 пожаров, из них

20 — техногенных, 27 — ландшафтных пожаров (на общей площади более 1624 гектаров) и два лесных пожара на площади 156 гектаров. Пострадавших нет.

Приволжское упpавление по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды объявляло для Оренбургской области на период со 2 по 8 сентября оранжевый уровень опасности. По данным ведомства, в этот период сохранится чрезвычайная пожароопасность наивысшего пятого класса (высокая вероятность возникновения и быстрого распространения пожаров). По данным ведомства, в воскресенье регионе местами температура будет сохраняться на уровне 31-33 градуса по Цельсию с ветром 5 м/с и порывами до 15-17 м/с.

Андрей Васильев