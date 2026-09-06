Под Димитровградом мотоциклист погиб, столкнувшись с собакой

В минувшую субботу вечером в Ульяновской области погиб мотоциклист, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как отмечается в сообщении, 5 сентября в 18:00 на выезде из Димитровграда в сторону Лесной Хмелевки водитель 1969 года рождения, управляя мотоциклом Racer, наехал на перебегавшую дорогу собаку. Мотоцикл после столкновения опрокинулся, мотоциклист от удара об асфальт получил множественные травмы и скончался до приезда скорой медицинской помощи.

В полиции напоминают водителям о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима и требований разметки и дорожных знаков.

Андрей Васильев