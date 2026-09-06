В Ульяновске суд привлек владельца энергокомпании к субсидиарной ответственности

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (Самара) поддержал выводы Арбитражного суда Ульяновской области, признав доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, солидарно контролирующих должника — ООО «ЭнергоТранспортСтрой» (ЭТС), взыскав в пользу АО «Ульяновскэнерго» 1,484 млн руб. Об этом в минувшую пятницу сообщила пресс-служба Арбитражного суда Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Судами, как отмечает пресс-служба, установлено, что процедура банкротства ООО «ЭнергоТранспортСтрой» была прекращена ввиду отсутствия средств для финансирования еще до введения процедуры наблюдения. Доказательств, подтверждающих принятие ответчиками мер к погашению задолженности перед АО «Ульяновскэнерго», материалы дела не содержат. Следовательно, считают суды, в результате непринятия контролирующими должника лицами мер по прекращению убыточной деятельности общества, в том числе его добровольной ликвидации, должнику и кредиторам был причинен вред в виде наращивания кредиторской задолженности. При этом, отмечают суды, ответчики не представили доказательств разумности своих действий по недопущению роста задолженности. В связи с этим с контролирующих должника лиц в пользу АО «Ульяновскэнерго» взыскивается 1,484 млн руб.

Речь идет о солидарной ответственности владельца ЭТС Олега Игонина и экс-директора этой компании Антона Шульгина. Они также вдвоем в равных долях контролируют строительную компанию ООО «Ленур». Олег Игонин, кроме того, владеет «Корпорацией строительных компаний» (ООО). Сейчас на имущество контролирующих должника лиц решением суда наложен арест.

Сергей Титов, Ульяновск