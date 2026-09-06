Треть компаний Ижевска заявили о мониторинге резюме своих сотрудников в сети

34% работодателей Ижевска отслеживают резюме действующих сотрудников в интернете, следует из опроса сервиса SuperJob. Четверть из них практикуют это давно, 8% — начали недавно. Работодатели все чаще концентрируются на отслеживании резюме ключевых специалистов, чья потеря наиболее критична для бизнеса, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В лидерах — ижевские IT-компании. 56% работодателей отслеживают резюме программистов, DevOps-инженеров, специалистов по информационной безопасности и др. Эксперты сервиса связывают это с высокой стоимостью найма и острым дефицитом кадров уровня lead, middle+ и senior.

Высокая активность в столице Удмуртии также отмечается в сфере продаж, а также в банках и финансовом секторе — 53 и 45% соответственно. В промышленности мониторинг практикует 42% предприятий, в строительстве — 37%.

Отслеживание резюме, говорят аналитики, в настоящий момент скорее является инструментом адресного контроля: работодатели в Ижевске предпочитают сосредоточиться на удержании ценных сотрудников, а не на мониторинге всех без исключения. Опрос проводился с 3 августа по 1 сентября.