Пермские спортсмены примут участие в шоу «Суперниндзя»

В телепроекте «Суперниндзя» на СТС примут участие пять пермяков. Как сообщает пресс-служба телеканала, среди участников: двукратный финалист детской версии телепроекта «Суперниндзя. Дети», победитель Первенства Пермского края по скалолазанию в дисциплине «Трудность» Лев Барях, рекордсмен России и мира по стоянию на гвоздях Денис Яковлев, блогер и участница прошлого сезона Татьяна Ларина, 3D-дизайнер Денис Ижгузин, скалолаз и финалист прошлого сезона Виктор Мусихин.

«Суперниндзя» - это российское спортивно-развлекательное шоу, в котором атлетов всего мира преодолевают испытания на полосе препятствий. Шоу идет в эфире телеканала уже пять лет.