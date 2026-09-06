На торгах продадут парк автолодок и моторов бывшего депутата заксобрания

Собрание кредиторов согласовало порядок продажи имущества обанкротившегося экс-депутата регионального заксобрания Виктора Плюснина. Об этом сообщает Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Самый дорогостоящий лот среди его имущества - 100% долей в ООО «Дитранс», компания оценена в 4, 064 млн руб.

Далее следует пять моторных лодок: «Yamarin», 2007 года выпуска за 2 млн руб., «Восток- 1», 1991 года выпуска за 183 тыс. руб., «Solar C-380» 2015 года выпуска за 82 тыс. руб., «Solar-380» 2016 года выпуска за 82 тыс. руб., «Витязь» 1997 года выпуска за 14 тыс. руб.

Будут проданы два лодочных двигателя – «Ямаза» и «Меркури» общей стоимостью свыше 557 тыс. руб., а также автоприцеп за 82 тыс. руб.

Управляющий господина Плюснина сообщил о реализации на торгах его оружия - нарезной карабин HAENEL JAEGER 10 был продан за 76 тыс. руб. жителю Челябинска Егору Архирееву.

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин был признан банкротом 29 февраля 2024 года. В мае 2025 года господин Плюснин был взят под стражу в зале суда, где апелляционная инстанция приговорила его к 5 годам 9 месяцам лишения свободы по уголовному делу о мошенничестве. Как установили следствие и суд, преступление совершено при строительстве жилого дома для детей-сирот на 400 квартир за бюджетный счет в Добрянке. По данным СУ СКР по Пермскому краю, при строительстве использовались материалы намного хуже по качеству, чем было предусмотрено в контракте, а стоимость работ была завышена.