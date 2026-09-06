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Турецкий перевозчик вновь пытается сформировать полетную программу из Перми зимой

Турецкий лоукостер Southwind Airlines («Южный ветер») анонсировал чартерную программу из Перми в Анталию на всю зиму. Согласно данным расписания аэропорта «Пермь», перевозчик планирует возить пермяков в Турцию с 26 октября 2026 года до 27 марта 2027 года каждый день. Основная масса чартерных перелетов до Антальи закроется в конце октября.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

В прошлом году Southwind Airlines также анонсировал полеты из Перми всю зиму, но в итоге отказался от них. Собеседник в пермской турфирме отметил, что туристический траффик зимой падает в разы и никто не будет «гонять» полупустые самолеты в Турцию.