Турецкий перевозчик вновь пытается сформировать полетную программу из Перми зимой

Турецкий лоукостер Southwind Airlines («Южный ветер») анонсировал чартерную программу из Перми в Анталию на всю зиму. Согласно данным расписания аэропорта «Пермь», перевозчик планирует возить пермяков в Турцию с 26 октября 2026 года до 27 марта 2027 года каждый день. Основная масса чартерных перелетов до Антальи закроется в конце октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

В прошлом году Southwind Airlines также анонсировал полеты из Перми всю зиму, но в итоге отказался от них. Собеседник в пермской турфирме отметил, что туристический траффик зимой падает в разы и никто не будет «гонять» полупустые самолеты в Турцию.