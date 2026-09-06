Пермские фигуристы заняли второе место на турнире в Токио

Пермская пара Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков стала второй на международном турнире «Kinoshita Group Cup» в Токио с суммой баллов 202,55, сообщает федерация фигурного катания. Первое и третье место также у российских пар: на первом месте Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (203.66 баллов), на третьем и Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (189.94 балла).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация фигурного катания Фото: Федерация фигурного катания

Напомним, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тренируются в Перми в спортивной школе олимпийского резерва «Старт» под руководство Павла Слюсаренко. Для пермской пары турнир в Токио стал первым международным стартом сезона в нейтральном статусе. Пара лидировала после короткой программы, но уступила в произвольной. В прошлом сезоне пара завоевала бронзовые медали чемпионата России и финала Гран-при России.