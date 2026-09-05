ФК «Уфа» сыграл вничью с «Велесом» из Подмосковья

В десятом туре Первой лиги по футболу клубы «Уфа» и «Велес» (Подольск) сыграли вничью: 1:1. Матч проходил на уфимском стадионе «Нефтяник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров Фото: Идэль Гумеров

Хозяева поля забили уже на шестой минуте: нападающий Георгий Гонгадзе пробил низом со штрафного, чем обыграл стенку и вратаря гостей. На 27-й минуте команда из Подмосковья сравняла счет — это сделал защитник Артур Колосков.

За пять минут до конца первого тайма «Велес» остался в меньшинстве: судья удалил полузащитника Олега Смирнова за вторую желтую карточку после жесткого столкновения с игроком «Уфы».

В меньшинстве «Велес» мог выйти вперед, когда на 66-й минуте арбитр усмотрел у футболиста «Уфы» игру рукой в своей штрафной площади. Однако с 11-метровым пенальти в исполнении Александра Шубина справился вратарь и капитан уфимцев Александр Беленов, переправивший мяч на угловой.

«Уфа» с 16 очками в девяти играх занимает теперь шестое место в Первой лиге. Матч седьмого тура с московским «Торпедо» команда проведет 27 сентября. Следующим соперником башкирского клуба будет «Калуга»: 9 сентября команды встретятся в рамках четвертого раунда Кубка России по футболу.

Идэль Гумеров