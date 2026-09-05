«Салават Юлаев» в первом матче сезона победил череповецкую «Северсталь»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» из Уфы в гостевом матче со счетом 3:2 обыграл команду «Северсталь» из Череповца. Это была первая игра для команд в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Первый гол забили хозяева: на четвертой минуте отличился Илья Квочко с передач Егора Графа и Никиты Артамонова. Через минуту уфимцы отыгрались — с передач Максима Загребина и Александра Комарова забил нападающий Артем Набиев. За 2,5 минуты до конца первого периода отличилось первое звено «юлаевцев» — форвард Джек Родуолд сделал счет 1:2 (ассистенты — Шелдон Ремпал и Александр Алексеев).

В начале второго периода первая пятерка «Салавата Юлаева» забила вновь — снова забросил Родуолд с передач тех же Ремпала и Алексеева. Череповчане отыграли одну шайбу — сделал это бывший нападающий «юлаевцев» Денис Ян (в большинстве; ассистенты — Томас Грегуар и Кирилл Танков).

Третий период прошел без голов, несмотря на то, что в конце матча «юлаевцы» оказались в меньшинстве, а «Северсталь» выставила шестерых полевых игроков против четырех уфимцев. Окончательный счет — 2:3, первая победа «Салавата Юлаева».

7 сентября уфимцы в Омске сыграют с «Авангардом».

Идэль Гумеров