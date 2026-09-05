Скончался основатель пермской математической школы

Сегодня на 74-году жизни скончался основатель Пермской физико-математической школы №146 Александр Корзняков. Об этом сообщается в соцсетях школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото ВК школы 146 Фото: фото ВК школы 146

Александр Корзняков родился в городе Березники, закончил механико-математический факультет Пермского госуниверситета. В 1994 году основал физико-математическую школу № 146, директором которой являлся 21 год. Под его руководством школа стала флагманом образования не только в регионе, но и на всероссийском уровне, войдя в ТОП-100 лучших школ страны. Педагог имел звание «Народный учитель Российской Федерации», в 2025 году становился лауреатом Строгановской премии.

Прощание с Александром Корзняковым состоится 8 сентября в 12:00 в ДК им. Солдатова.