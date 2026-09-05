КПРФ: если Николая Бондаренко снимут с выборов, он станет доверенным лицом

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин охарактеризовал решения саратовских судов по делу блогера-коммуниста Николая Бондаренко «попыткой снять с выборов в Госдуму яркого кандидата». Слова политика приводит пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Дениса Буланова Фото: Telegram-канал Дениса Буланова

Ранее товарища Бондаренко оштрафовали на 1 тыс. руб. за демонстрацию экстремистской символики на канале, к которому политик, по его словам, не имеет отношения. Более того, публикацию с портретом Алексея Навального (признан в РФ экстремистом и террористом) удалили задолго до начала разбирательства. Административный штраф является основанием для дисквалификации популярного коммуниста с избирательной гонки.

Николай Бондаренко известен как автор популярного YouTube-канала «Дневник депутата». На выборах в Госдуму 2026 года он возглавляет объединенную территориальную группу КПРФ, в которую вошли Удмуртия и Пермский край. В 2022 году политика досрочно лишили мандата депутата Саратовской областной думы по иску прокуратуры из-за нарушений при декларировании доходов от монетизации соцсетей.

На данный момент ЦИК еще не сообщил об исключении коммуниста из бюллетеней. В случае принятия такого решения товарищ Бондаренко заявил намерение оспорить его. «Он в любом случае будет участвовать в избирательной кампании. Если, несмотря на все наши усилия, Бондаренко все-таки будет лишен статуса кандидата, мы сделаем его доверенным лицом партии. Он продолжит ярко агитировать за партию — в поездках по регионам, на телевидении, в интернете, везде»,— пообещал Юрий Афонин.

Дарья Васенина