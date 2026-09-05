Подрядчика для ремонта крыши здания музея Радищева выбрали в Саратове

ФГБУК «Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева» выбрало подрядчика для ремонта крыши одного из своих зданий. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Комплекс работ подразумевает противоаварийные мероприятия и капитальный ремонт кровли «Саратовской биржи» — федерального памятника архитектуры конца XIX — начала XX веков на Радищева, 41. Потенциальным подрядчикам музей предлагал до 4,74 млн руб. Контракт с максимальной стоимостью получил пока неизвестный единственный участник конкурса. Работы предстоит сдать до 31 декабря, а примет их гендиректор учреждения Елена Галактионова.

Проект предполагает комплексный демонтаж ветхого кровельного покрытия из листовой стали, а также полную разборку пришедших в негодность деревянных конструкций, включая обрешетку, прогоны и элементы стропильных ферм. Специалистам предстоит провести масштабное восстановление несущего деревянного каркаса: заменить поврежденные брусья на сухой хвойный пиломатериал II сорта, усилить исторические узлы парными накладками на болтах и гвоздях, а также выправить деревянные строительные ноги. Особое внимание уделяют безопасности памятника: все новые и старые деревянные поверхности должны обязательно обработать антисептиками и огнебиозащитными составами второй группы эффективности.

Новое кровельное покрытие должно быть выполнено из современного оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием. В перечень работ также входит изготовление и монтаж сложных фасонных элементов из оцинкованной стали: коньков, ендов, карнизных свесов, настенных желобов и защитных фартуков для слуховых окон. Дополнительно кровельщики установят систему организованных водостоков, трубчатые снегозадержатели и вентиляционные элементы, сохранив при этом исторический облик памятника, включая кирпичную кладку карнизов и слуховые окна.

Градозащитник Денис Жабкин объяснил «Ъ — Средняя Волга», что срок соответствует объему работ. «Все реалистично, если позволят погодные условия. Если будет квалифицированная рабочая сила и в большом количестве, то, думаю, проблем с соблюдением графика не возникнет»,— резюмировал собеседник.

Дарья Васенина