В Самаре подросткам и их родителям за видео с флагом грозит уголовное дело

В ходе ежедневного мониторинга сети Интернет сотрудники ГУ МВД России по Самарской области выявили видеоролик, на котором видно, как подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар, сообщила в субботу полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские уже установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.

Согласно статье 329 УК РФ, надругательство над государственным флагом РФ влечет наказание до одного года лишения свободы.

Андрей Васильев