Попытки не пытки

Администрация расположенного в Пензенской области Ниженего Ломова продолжает бороться за право местного подрядчика на стройконтроль при возведении очистных сооружений. Ранее арбитраж удовлетворил требование прокуратуры о расторжении соответствующего контракта с местным бизнесменом. Надзор указал на прописанное в соглашении о федеральном финансировании требование об осуществлении строительного контроля исключительно ФБУ «РосСтройКонтроль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Администрация Нижнего Ломова Пензенской области подала в 11 Арбитражный апелляционный суд жалобу на решение Арбитражного суда (АС) Пензенской области по иску региональной прокуратуры об аннулировании госконтракта. Надзорное ведомство вмешалось из-за заключения с частником договора строительного контроля на объекте, профинансированном средствами федерального бюджета. Истец отметил: в соответствующем соглашении между муниципалитетом и Минсельхозом РФ указано, что контролировать работы может только специализированное ФБУ «РосСтройКонтроль».

Реконструкция очистных сооружений в селе Овчарное продолжалась с конца февраля 2024 года до середины января 2026-го. На момент заключения стоимость контракта с ООО «Водстрой» составляла 417,5 млн руб., 99% из которых — средства федерального бюджета (госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»). Несколько десятков допсоглашений прибавили к конечной стоимости подряда почти 42 млн руб., доведя ее до 459,2 млн руб.

ООО «Водстрой» зарегистрировано в Каменке Пензенской области в октябре 2003 года (Rusprofile). Организация принадлежит Ашоту Алабяну, он же является директором. Компания специализируется на водоснабжении и канализации и регулярно получает подряды государственных и муниципальных учреждений Пензенской области. Суммарно «Водстрой» освоил на 114 контрактах 4 млрд руб., из которых больше 1,5 млрд руб. приходится на подряды регионального «Управления строительства и дорожного хозяйства». Отметим, ощутимую часть портфеля компании составляют расторгнутые на поздних сроках договоры при практически полном освоении бюджетов. 2025 год общество закончило с выручкой 276 млн руб. (на уровне 2024-го) и прибылью 1,2 млн руб. (+9883% год к году). 2021–2022 гг. компания работала в ноль с теми же многомилионными оборотами.

Прокуратура установила, что 1 апреля 2024 года администрация Нижнего Ломова заключила с ООО «Пенза-Проект» контракт на строительный контроль стоимостью 599,4 млн руб. Муниципалитет обошел торги и оформил договор по процедуре закупки у единственного поставщика. Надзорное ведомство и привлеченное к делу в качестве третьего лица ФБУ «РосСтройКонтроль» оспорили сделку уже после исполнения подряда. Истец указал: власти нарушили положения Градостроительного кодекса и постановление Правительства РФ № 667, которые безальтернативно возлагают функции стройконтроля на подведомственное Минстрою ФБУ, если объект попадает в перечень комплексной госпрограммы «Строительство» и финансируется из федеральной казны.

ООО «Пенза-Проект» зарегистрировано в Пензе в июле 2018 года (Rusprofile). Организация принадлежит Евгении Жуковой, она же работает директором. Компания специализируется на строительных проектах. На 17 госконтрактах «Пенза-Проект» освоила 8 млн руб. 14 из этих договоров заключили с администрацией Нижнего Ломова. 2025 год общество закончило с выручкой 19 млн руб. (-5% год к году) и прибылью 701 тыс. руб. (-47%).

В суде представители администрации и «Пенза-Проекта» пытались доказать формальный характер претензий прокуратуры. Защита указывала, что на момент заключения контракта спорный объект еще не был внесен в правительственный перечень (изменения, касающиеся сельских территорий, внесли в конце февраля 2024 года). Ответчики также подчеркивали: услуги по стройконтролю фактически оказаны, объект уже введен в эксплуатацию, а аннулирование контракта не восстанавливает ничьих прав и противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств.

Судья Александр Телегин отклонил доводы ответчика. В решении отмечается: запрет на привлечение сторонних организаций к контролю за федеральными деньгами носит императивный характер и направлен на защиту публичных интересов. Осведомленность частного подрядчика об источниках финансирования основного контракта суд счел доказанной, поскольку сроки оказания услуг по стройконтролю были привязаны к графику работ генподрядчика. Доводы о том, что типовая форма соглашения о субсидиях на тот момент не содержала прямой ссылки на «РосСтройКонтроль», также отвергли: суд указал на прямое действие федеральных норм.

Контракт признали ничтожным. Суд не стал применять последствия недействительности сделки, поскольку услуги уже оказаны, а вернуть стороны в первоначальное положение невозможно. Администрацию Нижнего Ломова и «Пенза-Проект» обязали оплатить судебные пошлины по 25 тыс. руб.

Дарья Васенина