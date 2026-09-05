Правительство РФ включило второй этап реконструкции аэропорта Казани в федеральную схему

Правительство России внесло второй этап реконструкции аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая в схему территориального планирования страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В рамках проекта предусмотрено строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Казани в Лаишевском районе Татарстана, в Столбищенском сельском поселении. Проектная пропускная способность аэропорта составит пять самолетов в час.

Согласно документу, искусственная взлетно-посадочная полоса будет иметь длину 3750 метров и ширину 45 метров, класс полосы — А. Аэропорт отнесен ко II классу.

Анар Зейналов