В Ульяновской области завершилась «Соколиная охота»

В субботу в Ульяновской области завершился Всероссийский чемпионат по беспилотным технологиям «Соколиная охота». Об этом сообщил в своем «Макс»-канале губернатор региона Алексей Русских, отметив, что регион принимает эти всероссийские состязания в четвертый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг / Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг / Коммерсантъ

Как отметил губернатор, в чемпионате приняли участие почти 100 команд из 22 регионов, в том числе из Ульяновской области — более 40 команд.

Всего в состязаниях участвовали 250 спортсменов в сфере БПЛА в возрасте от 10 до 18 лет, учащихся школ и техникумов. Организаторами соревнований выступили Минпросвещения РФ и ДОСААФ России. Основным партнером чемпионата выступило «Движение первых». Как отмечалось в положении чемпионата, среди его задач — выявление и сопровождение обучающихся, проявивших особые результаты в области беспилотных технологий; решение актуальных для отрасли технологических задач; поиск, апробирование и совершенствование форм и методов работы с обучающимися по направлению «Беспилотные технологии».

Испытания проходили в двух возрастных категориях: от 10 до 13 лет и от 14 до 18 лет. В финале чемпионата его участники соревновались в мастерстве по доставке груза с помощью БПЛА, прохождении лабиринта, программировании беспилотных систем и проектировании БПЛА.

Как сообщило на своем официальном сайте «Движение первых», в треке «Доставка груза» среди участников 10–13 лет первое место заняла команда Stalilfpv из Чувашии, а в возрастной категории 14–18 лет — команда KSMD из Ульяновской области. В направлении «Программирование беспилотных систем» лучшими стали «Стражи Неба» (10–13 лет, Ульяновская область) и «Звездолеты Джеферсона» (14–18 лет, Челябинская область). В треке «Мобильная платформа» первое место в младшей категории завоевала команда «Молния» из Московской области, а среди старших участников — команда D-grad из Ульяновской области.

В «Проектировании конструктора» в номинации «Прототип» первой стала команда S.I.T из Ярославской области, в номинации «Концепт» — «Феникс» из Москвы. В дополнительной номинации «Лучший пилот» победу одержал Никита Голубицкий из Челябинской области.

Андрей Васильев