Владимир Путин подписал указ о присвоении Березникам звания «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 12 городам России звания «Город трудовой доблести». В список вошел город Пермского края – Березники. Документ опубликован на сайте Кремля.

Как сообщалось ранее, предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» города России было рассмотрено вчера в рамках оргкомитета «Победа». В Пермском крае звание «Город трудовой доблести» имеют города Пермь и Лысьва.