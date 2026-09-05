«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

В субботу, 5 сентября, в Самаре прошел матч 7-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027 между местными «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В составе хозяев дважды отличился Анар Рахманович. У гостей мячи забили Джон Кордоба и Батчи.

«Крылья Советов» с семью очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» по-прежнему находится на первой строчке, набрав 19 баллов.

Андрей Сазонов