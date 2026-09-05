В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемой грозой

ГУ МЧС по Ульяновской области в субботу, ссылаясь на информацию гидрометцентра региона, объявило желтый уровень опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Отмечается, что в регионе ожидаются «неблагоприятные метеорологические явления:

в период с 5 по 7 сентября по югу Ульяновской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4-го класса; вечером 5 сентября местами по Ульяновской области ожидается гроза с порывами ветра 15-20 м/с и с сохранением ее вероятности ночью и днем 6 сентября.

Жителям региона ГУ МЧС рекомендует во время грозы не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередачи.

Андрей Васильев