В Самарской области за сутки задержаны 15 нетрезвых водителей

За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 11 человек, трое погибли, сообщила полиция Самарской области со ссылкой на информацию ГАИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ГУ МВД, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 594 нарушения ПДД РФ, в том числе 20 нарушений правил перевозки детей и 15 фактов управления транспортными средствами водителями, имеющими признаки опьянения.

Неделю назад, как сообщала полиция, за сутки было выявлено 572 нарушения ПДД и 11 случаев управления автомобилем нетрезвым водителем.

Андрей Васильев