Челябинский «Трактор» уступил в первой игре сезона КХЛ ярославскому «Локомотиву»

В первом матче нового сезона регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» в Ярославле встречался с местным «Локомотивом», действующим обладателем Кубка Гагарина.

Встреча прошла под диктовку хозяев льда. В первом периоде им удалось дважды поразить ворота Хенрика Хаукеланда — отличились Матвей Котков и Джованни Фьоре. В середине второй двадцатиминутки Андрей Светлаков открыл счет заброшенным шайбам «Трактора» в сезоне, однако незадолго до конца периода Максим Шалунов восстановил преимущество ярославцев в две шайбы. В третьем периоде ярославцы использовали двойное численное преимущество — шайба на счету Максима Березкина. В середине периода еще одно большинство у «Локомотива» реализовал Егор Сурин.

5:1 — победа ярославского клуба. Следующий матч «Трактор» проведет в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста».

Дмитрий Моргулес