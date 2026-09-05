В Сызрани отремонтировали канализацию в МКД после вмешательства СКР

В Сызрани Самарской области после жалоб жильцов МКД в Следственный комитет России по поручению главы СКР Александра Бастрыкина была незамедлительно организована процессуальная проверка, после которой «благодаря слаженной работе сотрудников следственных органов и оперативному межведомственному взаимодействию в кратчайшие сроки» были восстановлены права жильцов. Об этом в субботу сообщил Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Чуботин / Коммерсантъ Фото: Кирилл Чуботин / Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, в июне этого года один из жильцов МКД, расположенного по ул. Сергея Лазо, обратился через соцсеть «ВКонтакте» с жалобой на нарушение прав жильцов дома. Он сообщал, что на протяжении длительного времени подвальные помещения здания регулярно затапливались канализационными стоками, что приводило к образованию сырости, плесени и распространению неприятного запаха в жилых помещениях первого этажа. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация оставалась нерешенной.

В июле жильцы написали в группе «Вся правда. Сызрань» соцсети ВКонтакте, что в доме №9 на ул. Сергея Лазо подвалы заливаются канализационными стоками, «какие-то службы приезжают, что-то как будто делают — и все повторяется вновь», «запах стоит невыносимый, мошки по всему дому», «помощи нет никакой». Государственная жилищная инспекция региона (ГЖИ) вместо инициации проверки по этому обращению жильцов лишь ответила, что жильцам следует обратиться с официальным заявлением в ГЖИ через «Почту России» или ГИС ЖКХ.

После вмешательства регионального следственного управления СКР «в кратчайшие сроки в многоквартирном доме были проведены ремонтные работы канализационной системы», отмечает ИЦ СКР.

Андрей Васильев