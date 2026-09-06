На месте закрывшегося магазина Rendez-Vous в Перми начала работу новая федеральная сеть

В ТРК «Imall Эспланада» на месте закрывшегося магазина Rendez-Vous начал работу магазин обуви Milana. Новый фирменный магазин начал работу в ТРК с 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Milana – международный бренд обуви и аксессуаров, созданный в 2001 году. Как говорится на сайте бренда, у компании 30 фирменных магазинов в России и странах СНГ. Отдел в стал ТРК «Imall Эспланада» первым фирменным магазином бренда в Перми.

Напомним, 23 июня в Перми закрылся магазин обуви и одежды Rendez-Vous. Причиной закрытия магазина стала оптимизация части локаций в разных городах России в рамках обновления розничной сети.