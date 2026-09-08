Администрация Перми нашла специалистов по системам шифрования

Победителем электронного аукциона на «Оказание услуг по техническому сопровождению средств криптографической защиты информации администрации города Перми» стало АО «Бионт». Как следует из информации на сайте zakupki.gov.ru, c компанией заключен контракт стоимостью 5,544 млн руб. Исполнитель должен оказывать услуги с 21 декабря 2026 года по 28 февраля 2029 года. Контракт с обществом заключен 1 сентября текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

АО «Бионт» зарегистрировано в Перми в 1993 году, компания работает в области защиты информации и безопасности критической инфраструктуры. Выручка общества в прошлом году составила 133,9 млн руб., чистая прибыль — 17,1 млн руб. Согласно данным с сайта компании, общество уже реализовало ряд проектов в интересах властей. Так, оно создало систему защиты информации при реализации проекта по созданию платных парковок, а также защищенную сеть для передачи конфиденциальных данных ЕГЭ.