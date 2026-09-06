Суд прекратил производство по делу о банкротстве экс-совладельца Экопромбанка

Арбитражный суд Ростовской области 2 сентября вынес постановление о прекращении производства по делу о признании несостоятельным бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Как следует из документов суда, с заявлением о признании экс-банкира несостоятельным в прошлом году обратился ИП Михаил Потапов. Он вступил в дело о банкротстве, ранее инициированное Федеральной налоговой службы №24 по Ростовской области. В результате, ФНС отказалось от финансирования процедуры банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, долг перед Михаилом Потаповым составляет 561,7 млн руб. В итоге суд счел его необоснованным. Как указано в решении, господин Потапов был включен в третью очередь кредиторов по другому делу о банкротстве господина Нелюбина. Оно было возбуждено еще в 2016 году и прекращено в 2023-м после реализации имущества. При этом суд не освободил его от выплаты долга перед рядом кредиторов, в том числе и перед Михаилом Потаповым.

При повторном рассмотрении требований кредитора арбитраж оснований для их удовлетворения не нашел. «Заявитель в рамках первого дела о банкротстве исчерпал процессуальную возможность для удовлетворения своих требований в порядке судопроизводства», - говорится в материалах дела. Также отмечается, что господин Потопов получил исполнительный лист на взыскание в принудительном порядке задолженности включенной в реестр требований кредиторов.

Напомним, в мае 2019 года Владимир Нелюбин был приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ленинский райсуд согласился с мнением гособвинения о причастности господина Нелюбина к хищению 215 млн руб. АО «АКБ “Экопромбанк”» и 7 млн руб. вкладчицы кредитной организации. Осенью 2023 года он освободился условно-досрочно.