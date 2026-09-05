В Татарстане модернизировали светофоры за 125,7 млн рублей

В Татарстане завершили работы по модернизации светофорных объектов. Общая сумма финансирования составила 125,7 млн руб., из них 91,8 млн руб. — из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики.

Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего модернизировано 18 светофорных объектов, на которых установили 18 контроллеров, 89 детекторов и 19 камер видеонаблюдения.

В Казани модернизировали 12 светофорных объектов: установили 12 транспортных контроллеров для адаптивного управления, 61 детектор и 12 камер видеонаблюдения. В Набережных Челнах модернизировали 6 светофорных объектов — с 6 контроллерами, 28 детекторами и 7 камерами видеонаблюдения.

Отмечается, что все модернизированные объекты интегрированы в единую систему, которая собирает и визуализирует данные о параметрах транспортного потока для обеспечения адаптивности управления на уровне города.

Анар Зейналов