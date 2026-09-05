Саратовские приставы закупают компьютеры на три миллиона рублей

ГУ ФССП Саратовской области выбрало поставщика «автоматизированных рабочих мест». Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Служба закупает 50 компьютеров. Приставы предлагали до 3,6 млн руб. На конкурс подали предложения шести юрлиц — от 2,92 до 3,59 млн руб. Победила заявка с минимальным ценником. Так, одна единица закупки обойдется бюджету в 58,4 тыс. руб. Контракт на момент публикации в системе не разместили.

Предмет закупки — новые моноблоки без предустановленной операционной системы. Технические требования: процессор с базовой частотой от 3,3 ГГц (не менее четырех ядер и восьми потоков), от 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, накопитель SSD NVMe объемом от 240 ГБ, а также 23-дюймовый экран с VA-матрицей и разрешением Full HD. Устройства должны быть совместимы с отечественной РЕД ОС и средствами криптографической защиты ViPNet, а их комплектация — полностью исключать любые модули беспроводной связи (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 3G/4G/5G). Все компоненты должны быть выполнены в спокойных темных цветах.

Срок поставки компьютеров — до 10 октября. Действие контракта истекает 9 ноября. Подрядчик должен дать пятилетнюю гарантию. В случае выявления неустранимых недостатков или их повторного возникновения пять и более раз поставщик обязан заменить дефектный товар на аналогичный в течение 10 дней.

Дарья Васенина