Пермская пара лидирует после короткой программы на турнире в Токио

Спортивная пара Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков получили 72,30 балла за прокат в короткой программе на турнире ISU Challenger «Kinoshita Group Cup», который проходит в Токио. Как сообщает федерация фигурного катания, за технические элементы дуэт получил 39,19 балла, за компоненты — 33,11. Ученики Павла Слюсаренко представили новую короткую программу этого сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото федерации фигурного катания России Фото: фото федерации фигурного катания России

Второе и третье место после короткой программы занимают российские пары Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (72.25 баллов) и Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев (70.81 баллов).

Для пермской пары турнир в Токио стал первым международным стартом сезона в нейтральном статусе. В прошлом сезоне пара завоевала бронзовые медали чемпионата России и финала Гран-при России.

Напомним, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков тренируются в Перми в спортивной школе олимпийского резерва «Старт» под руководством Павла Слюсаренко.