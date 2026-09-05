Элитное оружие бывшего пермского автодилера продано с торгов

Финансовый управляющий экс-владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина объявил о завершении торгов оружия, принадлежащего должнику. Как следует из сообщения, всего были реализованы три единицы оружия. Это итальянские нарезной карабин Benelli Argo, гладкоствольное ружье Benelli Raffaello, а также финский карабин SAKO Hunter. Карабины Benelli Argo и SAKO Hunter приобрел Сергей Малков за 67,89 тыс. руб. и 77,8 тыс. руб. Ружье Benelli Raffaello приобрел ИП Симон Чалигава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур холдинга «Уралавтоимпорт» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.