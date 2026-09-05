Самые высокие зарплаты на Южном Урале — в Пласте, Карабаше и Челябинске

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Челябинской области по итогам первого полугодия 2026 года составила 86946,1 рубля, сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года. По сравнению с первым полугодием 2025 года уровень номинальных средних зарплат вырос на 7,7%.

Самый высокий уровень средних зарплат — в Пластовском (120,4 тыс. руб.), Карабашском (104 тыс. руб.), Челябинском (99,5 тыс. руб.), Варненском (97,2 тыс. руб.) и Магнитогорском (96,2 тыс. руб.) городских и муниципальных округах. Самые низкие — в Локомотивном, Нязепетровском (по 56,7 тыс. руб.), Кусинском и Уйском (по 58,2 тыс. руб.) округах.

Дмитрий Моргулес