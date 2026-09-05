Инвестиции в основной капитал в Челябинской области снизились на 35%

За первое полугодие 2026 года общий объем инвестиций в основной капитал без учета вложений, сделанных субъектами малого предпринимательства, составил чуть более 130 млрд руб., сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиций в сопоставимых ценах снизился почти на 35%.

Больше половины всех инвестиций в основной капитал в регионе сделано в отрасли обрабатывающих производств — 65,9 млрд руб. (62,9% от уровня инвестиций за аналогичный период 2025 года), в том числе 20,1 млрд руб. — в металлургическом производстве (64,7%), 10,25 млрд руб. (78%) — в производстве готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), 6,5 млрд руб. (50,6%) — в производстве химических веществ и химических продуктов.

Инвестиции в основной капитал в отрасли транспортировки и хранения составили 12,6 млрд руб. (49,5% от уровня прошлого года), в строительстве — 6 млрд руб. (рост в 2,4 раза), в добыче полезных ископаемых — 5,9 млрд руб. (59,7%), в операциях с недвижимым имуществом — 5,5 млрд руб. (43,1%).

Дмитрий Моргулес