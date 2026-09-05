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Должника по алиментам в федеральном розыске задержала полиция Пензы

Сотрудники уголовного розыска пензенской полиции задержали подозреваемого в неуплате алиментов. Подробностями поделилась пресс-служба регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Пензенской области

Фото: ГУ МВД Пензенской области

Оперативники заметили в городе человека с внешностью, совпадающей с ориентировкой. Полицейские остановили прохожего и поняли, что перед ними 38-летний разыскиваемый. Мужчину задержали, ему вменяют неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Пензенские силовики передали фигуранта инициаторам розыска.

Дарья Васенина