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Имя Ева стало популярным в Самарской области

Имя Ева стало одним из самых популярных имен, которые давались в Самарской области новорожденным в августе. Об этом сообщил в своем канале мессенджера «Макс» Комитет ЗАГС региона.

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Также в топ самых популярных имен вошли Василиса, София, Варвара и Ксения.

Самыми популярными именами, которые в августе давали новорожденным мальчикам, стали Михаил, Роман, Иван, Александр, Матвей.

Редкие имена августа 2026 года у мальчиков — Август, Одиссей, Станислав, Артемий, Георгий. У девочек — Дарьяна, Валентина, Зоя, Кая, Мелиса.

100 лет назад, в августе 1926 года, редкими и необычными именами у девочек были Люцелла, Искра, Матильда, Настасья и Акулина, отмечают в ведомстве.

Андрей Васильев