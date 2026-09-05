Имя Ева стало популярным в Самарской области
Имя Ева стало одним из самых популярных имен, которые давались в Самарской области новорожденным в августе. Об этом сообщил в своем канале мессенджера «Макс» Комитет ЗАГС региона.
Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ
Также в топ самых популярных имен вошли Василиса, София, Варвара и Ксения.
Самыми популярными именами, которые в августе давали новорожденным мальчикам, стали Михаил, Роман, Иван, Александр, Матвей.
Редкие имена августа 2026 года у мальчиков — Август, Одиссей, Станислав, Артемий, Георгий. У девочек — Дарьяна, Валентина, Зоя, Кая, Мелиса.
100 лет назад, в августе 1926 года, редкими и необычными именами у девочек были Люцелла, Искра, Матильда, Настасья и Акулина, отмечают в ведомстве.