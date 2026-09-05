В Саратове начали строить филиал Академии МВД на 500 мест

Филиал Академии МВД откроют в Саратове. Подробностями поделились в канале «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Володин Саратов» Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил в рамках рабочей поездки стройплощадку в Ленинском районе. Сейчас там реконструируют учебный корпус и возводят стадион. Проект рассчитан на 500 студентов и 100 преподавателей.

Учебное здание будет состоять из двух лекционных залов, 17 классов и аудиторий, 18 кабинетов преподавателей и 19 кабинетов для служащих учебного заведения. Текущий проект даст материально-техническую базу для создания филиала академии. При этом сдать стадион с тренажерами планируют в течение месяца.

Дарья Васенина