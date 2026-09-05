Жителям Челябинской области оказали платных услуг на 226,4 млрд рублей

За первые семь месяцев 2026 года объем платных услуг, оказанных населению, составил 226,4 млрд руб., сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот в сфере платных услуг вырос менее чем на 1%. В июле 2026 года объем оказанных услуг составил чуть менее 30,7 млрд руб., что в сопоставимых ценах составило 100,2% от уровня июля прошлого года.

Дмитрий Моргулес