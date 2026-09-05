Оборот общепита в Челябинской области вырос на 8,4%

Оборот ресторанов, кафе и других заведений общественного питания в Челябинской области за первые семь месяцев 2026 года составил 73,18 млрд руб., сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот регионального общепита вырос на 8,4 %. В июле 2026 года оборот столовых, ресторанов и кафе составил 10,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,3% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Дмитрий Моргулес