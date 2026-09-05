Оборот розничной торговли в Челябинской области вырос на 9,8%

Оборот розничной торговли в Челябинской области за первые семь месяцев 2026 года составил 873,6 млрд руб., сообщает региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем розничной торговли вырос на 9,8%. В июле 2026 года оборот розницы составил 133,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 9,4% больше, чем в тот же месяц годом ранее.

Дмитрий Моргулес