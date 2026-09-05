В Оренбурге пенсионер погиб, упав с электросамоката

В Оренбурге полиция устанавливает обстоятельства ДТП с электросамокатом, в котором погиб управлявший этим средством индивидуальной мобильности (СИМ) 74-летний водитель. Об этом сообщило в субботу УМВД РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Кулишенко / Коммерсантъ Фото: Ольга Кулишенко / Коммерсантъ

По данным ведомства, 4 сентября в полицию поступило сообщение о произошедшем ДТП на улице Нахимова областного центра.

Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что напротив дома № 54 на улице Нахимова 74-летний водитель самоката Kugoo, двигаясь в сторону улицы Донгузской, выбрал скорость, не соответствующую конкретным условиям движения и (судя по фото полиции, — на повороте) не справился с управлением СИМ, электросамокат опрокинулся, водитель упал и от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

По данным открытых источников, максимальная скорость электросамокатов Kugoo в зависимости от модификации составляет от 35 км в час (Kugoo M2) до 75 км в час (Kugoo Kirin LX 10 Plus).

В сентябре 2025 года в Оренбурге постановлением городской администрации были введены правила использования СИМ на территории города, согласно которым скорость движения электросамокатов на территории областного центра не должна превышать 25 км в час, а в специально оговоренных зонах (в парках и скверах) должна быть не более 15 км в час. Также установлен запрет на передвижение с использованием СИМ по ряду улиц (всего 18 запретных зон).

Андрей Васильев