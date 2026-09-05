Объем жилищного строительства в Челябинской области сократился на 30 процентов

За первые семь месяцев нынешнего года в Челябинской области введено в строй 830,9 тыс. кв. м жилых помещений — это всего 69,8 процента от аналогичного показателя прошлого года, сообщает Челябинское региональное управление Росстата в своем докладе о социально-экономическом положении Челябинской области за январь—июль 2026 года.

В общей сложности в январе—июле 2026 года застройщиками — юридическими лицами было возведено 174 многоквартирных дома на 10249 новых квартир. Объем индивидуального жилищного строительства населения составил 4261 жилой дом.

Дмитрий Моргулес