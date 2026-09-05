Мощный взрыв и черное облако дыма зафиксировали возле Волгограда
Под Волгоградом саперы обезвредили найденную в городе авиабомбу. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС Волгоградской области
«Опасное наследие» ВОВ обнаружили в Краснооктябрьском районе. Находка оказалась действующей немецкой авиабомбой. Вес снаряда —100 кг.
Пиротехнику вывезли на специальный полигон за пределами Волгограда. Бомбу обезвредили специалисты пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС. Соблюдая все меры безопасности, саперы взорвали снаряд.