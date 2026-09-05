Мизулина рассказала о ложных сообщениях о минировании школ Энгельса и Пензы

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала в личном канале о фейках, из-за которых отменяют занятия в школах. Ситуация затронула несколько городов, включая Энгельс и Пензу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб» Фото: МБОУ «СОШ им. М.М. Рудченко с. Перелюб»

Больше всего ложных сообщений о минировании получили в Санкт-Петербурге. Аналогичные события произошли в Пензе и Саратове. По данным госпожи Мизулиной, из-за фейков в школах отменяли занятия.

«Украина пытается сорвать учебный процесс. Этим они занимаются с 2022 года. Часть из писем с угрозами минирования школ они зачем-то направляют и нам. МВД и другие правоохранительные органы при получении такой информации обязаны все проверить и убедиться в том, что угроза ложная. Таков порядок. Поэтому уроки и отменяют»,— объяснила Екатерина Мизулина.

Дарья Васенина